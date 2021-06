Kim jest mężczyzna, który spoliczkował Emmanuela Macrona?

Prokuratura podaje, że wobec Tarela jest prowadzone śledztwo w kierunku napaści na urzędnika publicznego.

Macron został spoliczkowany we wtorek, w czasie wizyty w południowej Francji.

Napastnik, ubrany w koszulkę khaki, atakując go krzyczał "precz z Macronią". Wzniósł też okrzyk Montjoie Saint Denis! - co był zawołaniem francuskiego rycerstwa idącego do boju w czasach, gdy Francja była królestwem.

Źródło zbliżone do śledztwa ocenia Tarela jako osobę "nieco zagubioną", która jest "trochę geekiem, trochę graczem".