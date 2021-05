Książę Harry: ból po śmierci Diany popchnął mnie do picia i narkotyków

36-letni książę Harry w programie Oprah Winfrey opowiadał o traumie po śmierci swojej matki w wypadku samochodowym w Paryżu. Będąc 12-latkiem szedł za jej trumną w kondukcie pogrzebowym, a wszystkiemu towarzyszyli fotoreporterzy.

- Byłem skłonny do picia, byłem skłonny do zażywania narkotyków, miałem ochotę próbować i robić rzeczy, które sprawiłyby, że nie czułbym tego, co czułem - relacjonował książę.

Harry przyznał, że pił alkohol z powodu chęci ukrycia czegoś, a nie czerpania z tego radości.

Dodał, że strata matki uwydatniła obawy o jego żonę Meghan, kiedy zmagała się z myślami samobójczymi. Dodał, że brytyjska rodzina królewska zaniedbywała ich oboje.

- Czułem się całkowicie bezradny. Myślałem, że moja rodzina pomoże, ale każda pojedyncza prośba, ostrzeżenie, cokolwiek, po prostu spotkała się z całkowitą ciszą lub całkowitym ignorowaniem - powiedział.