Książę Harry o byciu członkiem rodziny królewskiej: Jak życie w zoo PAP/PA

Książę Harry w podcaście "Armchair Expert" porównał bycie członkiem rodziny królewskiej do życia bohatera "The Truman Show" (filmu opowiadającego o mężczyźnie, który - bez swojej wiedzy i zgody - był bohaterem telewizyjnego reality show) oraz do "życia w zoo".