26 milionów dolarów do wygrania. Twierdzi, że wyprała los

Zwycięski kupon został sprzedany w sklepie AM/PM w mieście Norwalk na przedmieściach Los Angeles. W czwartek mijał termin na zgłoszenie się zwycięzcy, ale nikt tego nie zrobił.

Pracownik sklepu powiedział, że dzień wcześniej zgłosiła się do nich kobieta, która powiedziała, że włożyła swój los do spodni i został on zniszczony w pralni.

Kierownik sklepu powiedział KTLA-TV, że na nagraniu z monitoringu widać kobietę, która kupiła los. Jest ona znana pracownikom.

Kopia nagrania została przekazana urzędnikom Loterii Kalifornijskiej. W takich przypadkach osoba, która twierdzi, że posiadała zwycięski los, musi to udowodnić. Może to zrobić pokazując np. zdjęcie kuponu.

Zwycięskie numery to: 23, 36, 12, 31, 13 i mega numer 10. Nagroda w wysokości 26 mln dolarów może być podjęta w rocznych ratach lub jednorazowo w wysokości 19,7 mln dolarów. Sklep, w którym kupiono los, otrzymuje 130 tysięcy dolarów premii.

Jeżeli nikt nie odbierze nagrody, pieniądze zostaną przekazane szkołom publicznym w Kalifornii.

Nieczęsto zdarza się, by zwycięzca loterii nie odebrał swojej nagrody. Od 1997 roku czterokrotnie nikt nie zgłosił się po wygrane w wysokości co najmniej 20 mln dolarów. W 2015 roku nie zgłosiła się osoba, której kupon zapewniał 63 mln dolarów.