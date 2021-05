Łabędź w skarpecie na głowie. Policja szuka sprawcy

Gdyby nie ludzka pomoc, łabędź zginąłby, pozbawiony możliwości jedzenia lub przemieszczania się albo z powodu uduszenia.

Policja z Lincolnshire wraz z RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - zaapelowała do wszystkich świadków, którzy mogliby pomóc w ustaleniu sprawców tego okrutnego "żartu".

We are investigating after someone deliberatly placed a sock on this poor Swan's head in the Coulson Rd area, Lincoln, on 2/5. @Swan_Rescue came to its aid. We are working with the @RSPCA_official to locate the culprit. Call 101, 21000242297 https://t.co/HtqM8A5NsL pic.twitter.com/zR6X0DLqxI