Rodzina George'a Floyda otrzyma 27 milionów dolarów

Siostra George'a Floyda, Bridgett, w wydanym oświadczeniu przekazała, że ona i jej rodzina wyrażają zadowolenie, że "ta część tragicznej drogi do sprawiedliwości" dla George'a Floyda "została rozwiązana".

Rada miasta Minneapolis (stan Minnesota) ogłosiła swą decyzję po posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami. Adwokat rodziny Floydów Ben Crump ocenił, że to najwyższa w historii przedprocesowa ugoda w sprawie dotyczącej praw obywatelskich. Dodał, że ugoda wysyła "mocny sygnał, że życie czarnych ma znaczenie i że brutalność policji wobec osób kolorowych musi się skończyć".

Czarnoskóry George Floyd zatrzymany przez policję z Minneapolis zmarł po tym jak biały funkcjonariusz Derek Chauvin, który go zatrzymał, przez niemal dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję, mimo iż zatrzymany mężczyzna - co słychać na nagraniu z zatrzymania, które trafiło do sieci - wiele razy mówił, że nie może oddychać.

Okoliczności śmierci Floyda wywołały falę protestów i zamieszek w Stanach Zjednoczonych.

Rodzina Floyda w lipcu ubiegłego roku wniosła federalny pozew przeciwko miastu, Chauvinowi i trzem innym biorącym udział w zatrzymaniu Floyda policjantom. Pozew stanowił, że funkcjonariusze naruszyli prawa obywatelskie Floyda, a miasto tolerowało kulturę stosowania nadmiernej siły, rasizmu oraz bezkarności w policji.

Derek Chauvin jest oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia oraz o nieumyślne zabójstwo. Przed sądem były już policjant nie przyznał się do winy, mówił, że postępował tak, jak był szkolony.

Sędzia Peter Cahill z sądu hrabstwa Hennepin przeznaczył ok. trzech tygodni na wybór ławników, do piątkowego popołudnia wybrano siedmioro. Strony mają wygłosić mowy wstępne nie wcześniej niż 29 marca.