Indie: Kogut przed walką zabił człowieka

Hodowca przymocował do jednej z nóg ptaka ostrze o długości siedmiu centymetrów. W pewnym momencie kogut uciekł. Gdy mężczyzna usiłował schwytać ptaka, został ugodzony ostrzem w pachwinę. Ranny zmarł w drodze do szpitala w wyniku utraty krwi.

Do zdarzenia doszło w wiosce Lothunur w stanie Telangana w południowo-wschodnich Indiach. Jak podało BBC, mężczyzna przygotowywał koguta do udziału w nielegalnych walkach.

Lokalna policja poszukuje 15 osób, które miały związek z nielegalną walką kogutów. Podejrzanym mogą zostać postawione zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, uprawiania hazardu oraz organizowania walk kogutów.

Według "The New Indian Express", w sądzie kogut ma stanowić dowód w sprawie.

Walki kogutów zostały w Indiach zdelegalizowane w 1960 r., jednak na prowincji w stanie Telangana są wciąż stosunkowo popularne.

To nie pierwszy raz, gdy kogut zabija człowieka. W ubiegłym roku wykorzystywany do walk ptak spowodował śmierć mężczyzny w stanie Andhra Pradesh. Również i w tym przypadku do koguta było przymocowane ostrze.