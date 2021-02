Dramatyczny wzrost liczby samobójstw wśród uczniów

Wynika z nich, że w 2020 roku liczba samobójstw dzieci w wieku szkolnym była o 41,3 proc. wyższa niż rok wcześniej - wzrosła z 339 do 479.

Ministerstwo przeprowadziło te badania, by sprawdzić, jak na stan psychiczny dzieci i młodzieży wpłynęła pandemia.

Jako wysoce niepokojące eksperci ocenili fakt, że wzrost samobójstw nastąpił w każdej badanej grupie.

W 2020 roku samobójstwo popełniło 14 uczniów szkół podstawowych, w porównaniu z sześcioma w 2019 r.. Odebrało sobie życie 136 uczniów gimnazjów (w 2019 - 96) oraz 329 licealistów (w 2019 - 237).

Prawie dwukrotnie - do 138 - wzrosła liczba samobójstw popełnianych przez dziewczęta.

Najwięcej samobójstw dzieci popełniły w sierpniu - 64 lata. Liczba samobójców licealistów w tym miesiącu wzrosła prawie siedmiokrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim - do 23.

Powody tak dramatycznych decyzji młodych ludzi są takie same jak w latach poprzednich - obawa o przyszłość, słabe wyniki w nauce czy złe relacje z rodzicami. Zaobserwowano jednak wzrost liczby przypadków samobójstw spowodowanych depresją i zaburzeniami psychicznymi.

Niektórzy uczestnicy wczorajszego panelu wezwali do zakupu tabletów, które do końca marca miałyby trafić do każdego uczniowi w szkole podstawowej i gimnazjum, w celu sprawdzenia poziomu stresu uczniów i przeprowadzenia wywiadów jako sposobów zapobiegania samobójstwom.