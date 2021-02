Gorzów. Pijany pasażer pobił i pogryzł kierowcę autobusu

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem w autobusie linii 124. - Kierujący autobusem zauważył w pojeździe osobę, która spożywała alkohol. Po zatrzymaniu autobusu wysiadł do tego pasażera i zwrócił mu uwagę, i został zaatakowany przez tę osobę pobity i pogryziony. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która zatrzymała agresywnego pasażera. Kierowcy została udzielona pomoc medyczna. Autobus został sprowadzony do zajezdni - relacjonował w Radiu Zachód Marcin Pejski, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

