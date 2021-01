Rok 2021 będzie jeszcze trudniejszy

WHO zapowiada, że kraje biedniejsze dostaną szczepionki od lutego. Natomiast do szczepienia potrzebny jest personel, administracja, rozwinięta logistyka. Jak z akcjami szczepień poradzi sobie Południe? – My sami mamy z tym kłopoty, a np. w Jemenie przez wojnę działa dziś tylko połowa ośrodków zdrowia. Samo dostarczanie szczepionki nie rozwiązuje problemu, a niestety ujawnia już istniejące. W tym wszystkim trzeba pamiętać, że ignorowanie krajów Południa przeciwko Covidowi jest zupełnie nieopłacalne, bo te kraje mogą stać się rezerwuarem wirusa, który wróci na Północ – odpowiada Grzelewski.

Prognozy mówią, że w najbliższym roku liczba osób wymagającej pomocy humanitarnej wzrośnie aż o 40 proc., a to oznacza, że jedna na 33 osoby na świecie będzie potrzebowała pomocy humanitarnej. Jak trudny rok nas czeka? – Jest dużo wyzwań, które zostały zapomniane albo są ignorowane. Np. kryzys klimatyczny, jedna ze składowych tego śmiertelnego trio, obok konfliktów zbrojnych i pandemii koronawirusa. Kryzys, który wypędza ludzi z domów, uniemożliwia im produkcję żywności i przyczynia się walnie do tego, że osób wymagających pomocy humanitarnej jest tak dużo i niestety ta liczba wciąż wzrasta – opowiada gość podcastu.

Jak w trakcie lockdownów radziły sobie organizacje niosące pomoc humanitarną? Co z trwającymi na świecie konfliktami – jak wpłynęła na nie pandemia? Czy na globalnym Południu widać już realne skutki zmian klimatycznych – jak przekładają się one na sytuację humanitarną? I co dalej z organizowaną i finansowaną głównie przez bogate kraje Zachodu pomocą humanitarną? Czy nasze własne problemy przesłonią nam sytuację tzw. zapomnianego świata?



O tym wszystkim Michał Płociński rozmawia z Rafałem Grzelewskim z PAH.