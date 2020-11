Hindus kupił „lampę Alladyna” za fortunę. Poszedł na policję, gdy dżin się nie pojawił

Aresztowania nastąpiły po zgłoszeniu od lekarza ze stanu Uttar Pradesh, który poszedł na policję po zakupie fałszywej „lampy Aladyna” za 7 milionów rupii (równowartość ok. 370 tys. zł). Zwrócił się on do organów ścigania, gdy okazało się, że lampa nie ma żadnych magicznych właściwości, w przeciwieństwie do lampy z bajki - pisze brytyjski „Guardian”.

