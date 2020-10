Awinion: Mężczyzna grożący nożem zastrzelony

Do zdarzenia doszło około 11-tej rano w dzielnicy Montfavet w Awinionie. Mężczyzna wymachiwał nożem w kierunku przechodniów oraz policyjnego patrolu. Policjanci wezwali go do zaprzestania, potem użyli gumowych kul. Napastnik jednak nadal zbliżał się do policjantów z nożem. Policjanci użyli wówczas broni służbowej i zastrzelili agresora.

Według informacji francuskiej prasy, nożownik miał mieć problemy psychiczne. Do wydarzenia doszło w pobliżu miejscowego szpitala psychiatrycznego. Atak terrorystyczny nie jest brany pod uwagę.