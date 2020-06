"Jarek, czemu nie poleciałeś z bratem". Taksówkarz zwolniony

Korporacja, która zatrudniała taksówkarza poinformowała Onet, że rozwiązała już umowę o pracę z mężczyzną, który umieścił nawiązujący do katastrofy smoleńskiej napis i grafikę na samochodzie.

Korporacja wydała też oświadczenie, które głosi iż "sytuacja zdarzyła się poza nią".

"Kierowca samodzielnie postanowił umieścić taki komunikat, jedyne co możemy zrobić to wyciągnąć konsekwencje, co zrobiliśmy natychmiastowo" - czytamy w komunikacie.

Sprawę bada obecnie szczecińska policja.