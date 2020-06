Louisville: Policja otworzyła ogień. Zginął restaurator

Do zdarzenia doszło w poprzedni poniedziałek. Od wtorku trwają protesty, które zmieniły się w zamieszki i starcia z policją.

Do protestujących dołączyli chuliganie, którzy plądrują sklepy i podpalają samochody. W wielu miastach wprowadzono godzinę policyjną.

Ostatniej nocy policja i Gwardia Narodowa otworzyły ogień do protestujących w Kentucky. Zastrzelony został właściciel popularnej restauracji, ciemnoskóry David McAtee.

in an attempt to disperse crowds, #DavidMcAtee, a louisville bbq chef known for serving cops free meals, was shot and killed by the police last night. he was unarmed. not only were the officers’ bodycams off, but they also left his body on the street for 12 hours.

say his name. pic.twitter.com/kqOPku8iuQ