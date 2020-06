Szef policji w Houston: Niech Trump trzyma gębę na kłódkę

Szef policji w Houston nie krył irytacji słowami głowy państwa.

- Nie chcemy, żeby ignorancja zrujnowała to, co mamy teraz w Houston. Mówię w imieniu swoich kolegów, w tym rannych w zamieszkach funkcjonariuszy - mówił Acevedo. - Pozwólcie, że powiem coś prezydentowi w imieniu szefów policji w tym kraju. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, niech trzyma gębę na kłódkę.

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO