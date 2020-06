Prawicowy ekstremizm ma się w Niemczech dobrze

Jak twierdzi kontrwywiad, w kraju jest obecnie 13 tys. prawicowych ekstremistów gotowych do użycia przemocy. To o kilkuset więcej niż przed rokiem. Z kolei Federalny Urząd Kryminalny jest zdania, że w Niemczech co najmniej 65 prawicowców stanowi zagrożenie terrorystyczne. Do tego dochodzą tysiące członków tzw. Reichsbürgern (Obywatele Rzeszy). Nie uznają istnienia RFN i jej organów, grożąc nierzadko aktami terroru.