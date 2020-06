Amerykański weteran zwolniony z Iranu

W marcu Michael White został zwolniony z więzienia z powodów zdrowotnych i trafił do ambasady Szwajcarii - kraju, który reprezentuje interesy USA w Iranie.

Po miesiącach negocjacji w sprawie wymiany więźniów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Islamskiej Republiki Iranu, Amerykanin opuścił Iran i na pokładzie szwajcarskiego samolotu rządowego udał się do Zurychu, skąd ma polecieć do USA. Do Zurychu po White'a udał się w towarzystwie lekarza specjalny przedstawiciel USA ds. Iranu Brian Hook.

"Mam ogromne szczęście ogłosić, że koszmar się skończył, mój syn jest bezpieczny i wraca do domu" - stwierdziła w wydanym oświadczeniu matka mężczyzny, Joanne White, dziękując Departamentowi Stanu i Billowi Richardsonowi, byłemu ambasadorowi przy ONZ, za wysiłki na rzecz uwolnienia jej syna.