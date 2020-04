Zamek Królewski na znak solidarności z medykami

- Zamek Królewski w Warszawie włącza się do akcji wyrażenia wdzięczności i okazania wsparcia Pracownikom Służby Zdrowia, zmagającym się ze skutkami zakażeń koronawirusem, ratującym zdrowie i życie wielu spośród nas, nierzadko z narażeniem własnego. – mówi komunikat Zamku.

Akcja #dziekujemypokrólewsku rozpocznie się w niedzielę o godzinie 19 i będzie kontynuowana o tej samej porze w poniedziałek i wtorek, czyli do Dnia Pracownika Służby Zdrowia 7 kwietnia.

W nadchodzącą niedzielę o godz. 21 w jednym z okien Zamku od strony Wisły rozbłyśnie także świeca. W ten sposób Zamek połączy swą akcję z ideą i przesłaniem Andrzeja Pągowskiego, wybitnego grafika i plakacisty, którą wyraził ostatnio w zmodyfikowanym plakacie „Stan strachu”. Pierwotnie to plakat z 1989 roku, obrazującego emocje stanu wojennego. W obecnej wersji zmienił się w symbol solidarności z medykami, zachęcający do zapalania świeczek w oknach na znak wspólnoty. Dopełnia go także dopisany napis „nadzieja”.

Andrzej Pągowski zamieścił na swoim facebooku.

filmowy komentarz z podziękowaniem za połączenie przez Zamek obydwu akcji. Zwraca się w nim także do nas wszystkich: „ - Witajcie kochani. Jak dajecie sobie radę w tych ciężkich czasach?” I apeluje: „…we wtorek przypada Dzień Służby Zdrowia. Myśli wszystkich Polaków będą razem z lekarzami, pielęgniarkami, z laborantami, diagnostami, pracownikami SOR-ów, czy karetek pogotowia Myślę, że wszyscy tego dnia będziemy trzymali za nich kciuki.

Zamek od niedzieli przez trzy dni będzie podświetlony, czyli w niedzielę , poniedziałek i wtorek, specjalnymi barwami. I to miejsce, ten symbol polskości przez wiele lat obecny w naszej rzeczywistości, pokaże, że jesteśmy razem, że jesteśmy razem w trudnych chwilach…”