Polska bez spacerów

Rząd zaostrza reżim sanitarny. Od początku kwietnia będzie trudniej m.in. zrobić zakupy, iść na spacer czy skorzystać z usług fryzjera. Tego, by nowe reguły były przestrzegane, będzie pilnowała policja przy wsparciu wojska.

Zmiana dotychczasowych reguł sygnalizowana była już od niedzielnego wieczoru. Zwracano wówczas uwagę na to, że Polacy nie zastosowali się do obowiązujących zaostrzeń i tłumnie wyszli na spacery. Parki, bulwary, deptaki i plaże były pełne spacerowiczów. – Polacy utrzymują za dużo kontaktów. Jest za dużo osób w parkach i na bulwarach. Dlatego musimy zaostrzyć zasady dystansu społecznego – tłumaczył podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek liczba zakażonych przekroczyła w Polsce 2300 osób. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 33. zgonie spowodowanym koronawirusem.

Obowiązywać będzie także zasada zachowania 2-metrowej odległości w miejscach publicznych. Dotyczy to wszystkich osób pieszych, w tym także członków rodziny. Z tej regulacji wyłączono rodzica, który ma pod opieką dzieci, a także osobę niepełnosprawną i jej opiekuna.

Mniejszy, bo 1,5-metrowy odstęp ma być zachowany między osobami w zakładach pracy. Od czwartku we wszystkich firmach mają być dostępne płyny do dezynfekcji. I to nie tylko przekazane pracownikom, ale także ustawione w ciągach komunikacyjnych.