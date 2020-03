Lenin będzie miał swój pomnik w zachodnich Niemczech

O postawienie pomnika walczyła marginalna Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec - informuje Onet. Partia chce postawić pomnik przed swoją siedzibą w Gelsenkirchen. Przeciwne wzniesieniu pomnika były lokalne władze, uważające, że nie jest on postacią zasługującą na pomnik. Przed sądem, próbując zablokować budowę, musiały podać konkretny powód. Oparły więc swój wniosek na twierdzeniu, że monument zasłoni znajdujący się za nim zabytkowy budynek z lat trzydziestych poprzedniego wieku. „Oznaczałoby to, że widok zabytkowego budynku nie byłby już niczym nieograniczony” - napisano we wniosku. Sąd nie podzielił tej argumentacji.

Pomnik z Leninem wyciągającym prawą rękę ma zostać odsłonięty 14 marca. 22 kwietnia przypada 150. rocznica urodzin Lenina.

„Lider komunistyczny Lenin reprezentuje przemoc, stłumienie, terror i ogromne ludzkie cierpienie. Wszystko to sprawia, że ??jest on niezgodny z wolnym demokratycznym porządkiem konstytucyjnym w Niemczech i oznacza, że ??jest symbolem walki z naszą demokracją i jej zniesienia ”- powi