Szef Ryanaira: Terroryści to na ogół muzułmanie. Oburzenie w Wielkiej Brytanii

Michael O'Leary wywołał oburzenie, sugerując, że potencjalnymi zamachowcami, dokonującymi ataków w samolotach, są przede wszystkim muzułmanie, a ochrona na lotniskach powinna koncentrować się na tym, „skąd pochodzi zagrożenie”. W rozmowie z „The Times” dodał, że w związku z tym ochroniarze powinni przepuszczać bez problemów rodziny z małymi dziećmi, ponieważ praktycznie nie ma szans, by byli to terroryści.

- Kim są zamachowcy? To pojedynczy mężczyźni, podróżujący samotnie. Jeśli podróżujesz z rodziną i dziećmi, przechodź dalej; szanse, że wysadzisz ich wszystkich w powietrze wynoszą zero - mówił.

- Nie można tak mówić, bo to rasizm, ale na ogół będą to mężczyźni o wyznaniu muzułmańskim. Trzydzieści lat temu byli to Irlandczycy. Jeśli stąd pochodzi zagrożenie, radźmy sobie z tym zagrożeniem - kontynuował.

Słowa szefa tłumaczyło później biuro prasowe Ryanaira. W wyjaśnieniu przekazanym Sky News linie lotnicze poinformowały, że wszelkie sugestie, jakoby O'Leary sądził, iż muzułmanie powinni przechodzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa, są „po prostu niedokładne”.

- Michael wzywał tylko do skuteczniejszych kontroli bezpieczeństwa na lotniskach, które wyeliminowałyby większość niepotrzebnych kolejek na lotniskach, w których teraz stoją wszyscy pasażerowie - powiedział rzecznik Ryanaira.

Była to niejedna kontrowersyjna kwestia, wygłoszona w rozmowie przez szefa Ryanaira z „The Times”. O'Leary stwierdził również m.in. że potrzeba udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach na każdym piętrze biura linii w Dublinie to„kompletna bzdura”.

Organizacja Tell MAMA, monitorująca ataki na tle islamofobicznym, stwierdziła w wydanym oświadczeniu, że „nonszalanckie” słowa O'Leary'ego mogą mieć poważne konsekwencje dla Ryanaira. „Oprócz wygłaszania tez dyskryminujących i komentujących wygląd ludzi (O'Leary nazwał też osoby otyłe „potworami” - red.) szef linii lotnicznych najwyraźniej nie zna historii aktów terroryzmu, przy których jedni ludzie wykorzystali innych, aby ominąć tę słabą i dzielącą technikę” - stwierdziła, nawiązując do profilowania potencjalnych zamachowców.