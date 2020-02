Koniec z dzikimi zwierzętami na imprezach w Hollywood

- Kwestia wykorzystywania dzikich, egzotycznych zwierząt dotarła do mnie, gdy mała żyrafa i słoń maszerowali Hollywood na przyjęcie domowe - powiedział radny David Ryu, który walczył o wprowadzenie reformy. Zmiany zostały jednomyślnie przegłosowane.

- To jest nie do przyjęcia i musimy to zakończyć. Nadszedł czas, aby miasto Los Angeles podjęło działania w celu uświadomienia, że traktowanie zwierząt w ten sposób nie jest zgodne z wartościami naszego miasta - dodał radny.