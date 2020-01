Australii grozi inwazja jadowitych pająków. "Mają idealne warunki"

- Wysyłamy ostrzeżenia do opinii publicznej, gdyż duże opady deszczu, a później upalne dni stworzyły idealne warunki do rozwoju atrakidów - zaznaczają specjaliści z Australian Reptile Park.

Atrakidy są grupą jadowitych pająków, która obejmuje 35 gatunków. Część z nich wytwarza śmiertelnie niebezpieczny jad, który może zagrażać życiu człowieka. Wśród nich jest między innymi ptasznik australijski, jeden z najgroźniejszych pająków na świecie. W przypadku tego gatunku jad samców jest sześciokrotnie groźniejszy niż jad samic.

- Pająki te są są jednymi z najniebezpieczniejszych na świecie. Ich ukąszenia musimy traktować bardzo poważnie - zaznaczył rzecznik Australian Reptile Park Daniel Rumsey.

Eksperci zwracają także uwagę, że pająki mogą być dosłownie wszędzie - w stosach ubrań, butach, czy meblach.

Co roku do lekarzy w Australii zgłasza się około 30-40 osób, które zostały ukąszone przez jadowite pająki. Dzięki posiadanym zasobom leków można jednak skutecznie przeciwdziałać dostaniu się ich jadu do organizmu człowieka. Leki te wytwarza się z jadu pozyskiwanego od samców pająków, który wstrzykiwany jest królikom, wytwarzającym w swoich organizmach przeciwciała. Dzięki temu badacze przygotowują surowicę, ratującą ludzkie życia.