Francja: Przeceniono telewizory. Musiała interweniować policja

W sklepie Géant Casino we francuskim mieście Montpellier przypadkowo przeceniono telewizory na 30,99 euro zamiast 399 euro. Gdy przedstawiciele supermarketu zorientowali się, że doszło do pomyłki, odmówili sprzedawania produktów w obniżonej cenie. Jak informuje BBC, klienci zablokowali wówczas kasy, domagając się możliwości doprowadzenia do transakcji. Ostatnie chętne na zakup osoby przebywały w sklepie nawet kilkadziesiąt minut po planowanym zamknięciu.









#Montpellier @geant_casino Odysseum est pris d'assaut par des centaines de #clients Le #supermarché aurait été victime d'un bug #informatique sur les prix affichés de l'électroménager La virgule des étiquettes électroniques a été déplacée Au lieu de TV a 400€ ils étaient a 40€ pic.twitter.com/Hrh4Q4gBXX — viaOccitanie (@viaOccitanieTV) 8 stycznia 2020