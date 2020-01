Sondaż: 57,8 proc. Polaków chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Tymczasem opozycja od czasu grudniowych wypowiedzi Władimira Putina, który obarczał II RP współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej m.in. w związku z zajęciem przez Polskę czeskiego Zaolzia po konferencji w Monachium, na której Wielka Brytania i Francja zgodziły się na rozbiór Czechosłowacji przez III Rzeszę, domaga się zwołania RBN. Żądania zwołania Rady zintensyfikowały się po zabiciu gen. Sulejmaniego oraz - będącym jego następstwem - ataku rakietowym Iranu na bazy w Iraku, w których stacjonują amerykańscy żołnierze.

Senator Bogdan Klich, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" apelował, by - ws. dalszej obecności polskich żołnierzy w Iraku, w związku z napiętą sytuacją w regionie - "prezydent nie podejmował decyzji sam, by nie konsultował się wyłącznie ze swoimi sprzymierzeńcami politycznymi, ale konsultował się także z opozycją". - Wezwano do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To wezwanie pozostało bez echa - ubolewał.

Zwołania RBN domaga się też Lewica, PSL, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelowała też kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska i kandydat PSL na prezydenta, lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak Kamysz.

A jakie zdanie w tej sprawie mają Polacy. W sondażu SW Research zapytaliśmy ankietowanych "czy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem polityków opozycji?".

Na tak zadane pytanie 57,8 proc. ankietowanych odpowiedziało "Tak". Przeciw zwołaniu RBN opowiedziało się 19,3 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 22,9 ankietowanych.