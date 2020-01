Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagra również dla Australii

"Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować" - zaznaczył Owsiak.



Jak dodał, mocno wierzy w możliwość pokonania żywiołu. "Pamiętajcie, ze w takich momentach, zawsze solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że pokonacie żywioł, ale wiemy także, że czeka Was ogromny wysiłek, aby odbudować to, co zostało zniszczone. Zawsze możecie liczyć na nas!" - powiedział szef WOŚP. "Podczas 28. Finału będziemy chcieli w centrum Warszawy nad głowami publiczności rozwinąć ogromną flagę Australii. Niech ten sygnał będzie dla Was wzmocnieniem w Waszej walce" - dodał.

Od wielu tygodni Australia zmaga się z falą niszczycielskich pożarów. Na początku stycznia szacowano, że spłonęło już 10 mln hektarów. Od października w ich wyniku zginęło już 25 osób. Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney twierdzą także, że spłonąć mogło nawet pół miliarda zwierząt.