Ośmiolatka zabiła łosia. "Poradziła sobie z bronią jak mistrz"

Gunnar Miller, ojciec dziewczynki, jest dumny z córki, a dziennikarzom pochwalił się, że ośmiolatka zastrzeliła zwierzę z pełnowymiarowego karabinu kaliber 308. Jak podkreślił, dziecko „poradziło sobie z bronią niczym mistrz”. Mężczyzna uważa również, że więcej dzieci powinno uczestniczyć w polowaniach, aby dyscyplina ta „nie wymarła”. - Dla tych, którzy pociągają za spust i polują już w młodym wieku to ogromna szansa, której my nie mieliśmy, kiedy byliśmy młodzi - powiedział.

Braeleigh Miller już teraz zapowiedziała, że kiedy dorośnie i będzie miała swoje dzieci, będzie zabierała je na polowania.

Ojciec dziewczynki pochwalił się całym zajściem w poście na Facebooku, dołączając do niego zdjęcia z polowania. „Całe to doświadczenie było fenomenalne” - napisał Gunnar Miller. „Tak wiele osób zebrało się, aby umożliwić jej to wszystko, a my nigdy nie będziemy w stanie im wystarczająco podziękować” - dodał. „ Oto kilka chwil, których nigdy nie zapomnimy!” - podkreślił.