Wielka Brytania: Książę Filip opuścił szpital

Pałac Buckingham potwierdził, że on został zabrany do szpitala "na obserwację i leczenie". Nie ujawniono jednak, co dolegało księciu. O przewiezieniu męża monarchini do placówki zadecydował jego osobisty lekarz.

Teraz mąż królowej Elżbiety najprawdopodobniej uda się do Sandringham, aby spędzić Boże Narodzenie z rodziną.



Dwa lata temu książę Filip zrezygnował z pełnienia funkcji publicznych, tłumacząc to swoim podeszłym wiekiem.