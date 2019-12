USA: Po 43 latach zidentyfikowano zamordowaną nastolatkę

Jak poinformowała policja, ofiarą morderstwa sprzed 43 lat jest 14-letnia Judy Gifford. Eksperci zidentyfikowali nastolatkę na podstawie próbek DNA, które pobrano od ciotki dziewczyny. Przez lata kobieta nie zmieniała numeru telefonu, gdyż miała nadzieję, że jej krewna się do niej odezwie.

“Anyone with information regarding the disappearance or death of Judy Gifford is asked to call the SFPD 24 Hour Tip Line at 1-415-575-4444 or Text a Tip to TIP411 and begin the text message with SFPD. Tipsters may remain anonymous.”https://t.co/IibLPeBckK