Wielka Brytania: Kot Palmerston wrócił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Pracownicy ministerstwa zostały poproszone o to, aby nie dotykały kota, chyba że się do nich zbliży. Mają również zakaz dokarmiania czworonoga smakołykami.

W lipcu kot został zabrany do domu Sir Simona McDonalda. Kot miał sporą nadwagę oraz wypadła mu cała sierść z przednich łap.

McDonald wysłał w poniedziałek wiadomość do wszystkich pracowników ministerstwa. Ostrzegł ich, że jeśli nie zmienią swojego zachowania to mogą wysłać kota na wczesną emeryturę.

Z powodu przedłużającego się powrotu kota do budynku ministerstwa, część pracowników obawiała się, że zwierzę jest ciężko chore lub nie żyje.

Palmerston w 2016 roku został adoptowany ze schroniska dla zwierząt w Battersea.

First footage of Palmerston, the foreign office's new cat. ?? pic.twitter.com/Go2wkbJFvU