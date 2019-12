Znalazł bryłkę złota wartą 80 tys. funtów. Nie dostanie pieniędzy?

Okazało się, że bryłka złota, która znalazł Brytyjczyk może być warta nawet 80 tys. funtów. Poprzednia największa grudka złota została odnaleziona w 2016 roku i ważyła 85,7 g.





UK's 'largest' gold nugget discovered in Scottish river: The Reunion Nugget, a 121g lump of pure gold, was discovered in a Scottish river in May this year. https://t.co/NSwiTLQ7mF pic.twitter.com/cYT7aD4cPW