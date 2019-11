Ponad połowa Włochów uważa, że akty rasistowskie są uzasadnione

SWG przeprowadza ten sam sondaż raz w roku. Po raz pierwszy od dekady większość ankietowanych nie potępiła rasizmu.



- Oznacza to, że nastąpiło złagodzenie postaw wobec rasizmu. Niekoniecznie dlatego, że ludzie stali się rasistami, ale coraz bardziej akceptują akty rasistowskie i nie uważają ich za skandaliczne - powiedział Enzo Risso, dyrektor naukowy w SWG. Jak dodał, zmiana nastawienia była częściowo spowodowana rozpowszechnianiem się mowy nienawiści w Internecie. - Możemy powiedzieć cokolwiek o każdym i przyzwyczajamy się do tego. To zły znak z obywatelskiego punktu widzenia. Nie tylko we Włoszech - zaznaczył.



W poniedziałek wieczorem tysiące Włochów zebrało się w deszczu na dworcu głównym w Mediolanie, aby wesprzeć Lilianę Segre, która przeżyła Holocaust. W zeszłym tygodniu kobiecie została przydzielona eskorta policyjna po tym, jak w internecie gwałtowanie wzrosła ilość wysyłanych do niej gróźb. Segre dostaje przez Internet średnio 200 gróźb dziennie. Sytuacja pogorszyła się po tym, jak rząd podjął jej propozycję powołania komisji do walki z rasizmem, antysemityzmem i podżeganiem do nienawiści. Wszystkie partie poparły tę propozycję oprócz skrajnie prawicowej Ligi.