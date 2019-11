Kraków: Kierowca tramwaju oglądał w pracy film pornograficzny

Do sprawy odniosło się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, którego rzecznik prasowy Marek Gancarczyk zaznaczył, że firma restrykcyjnie podchodzi do korzystania z telefonów podczas pracy, ze względu na bezpieczeństwo. - Niezależnie od okoliczności i niezależnie od rodzaju filmu, korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu jest zabronione, a kierowcom grożą za to surowe kary - powiedział. - Nieważne do czego telefon służy, tutaj chodzi o bezpieczeństwo - podkreślił.