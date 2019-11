Dzieci ranione w szkole. Co trzeci uczeń bał się iść na lekcje

Najczęściej agresja słowna o różnej formie i skali, rzadziej poszturchiwanie, szarpanie czy bicie – tego na co dzień doświadczają dzieci od swoich rówieśników. Co trzeci uczeń bał się iść na lekcje z powodu dokuczania mu przez innych albo z uwagi na złą atmosferę w klasie – wynika z badania SW Research, które poznała „Rzeczpospolita”.

Badanie pod nazwą „Jak było w szkole” zlecił dziecięcy kanał telewizyjny Cartoon Network w związku z piątą edycją kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, która startuje 5 listopada. Objęło rodziców dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Wnioski? Rówieśnicza przemoc, przybierająca szeroką paletę nagannych reakcji, to dość powszechne zjawisko. Aż 70 proc. rodziców przyznało, że w szkole często dochodzi do zachowań, przez które cierpią ich dzieci.

Widoczna gołym okiem przemoc fizyczna – bicie, potrącanie czy celowe zamykanie np. w szatni – spotkała 25 proc. dzieci. Z kolei co piąte odczuło agresję polegającą na tym, że szkolny kolega zniszczył czy zabrał mu jakieś rzeczy – kiedyś był to piórnik, dziś coraz częściej jest to smartfon.