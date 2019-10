USA: Zastrzelił przyjaciela. Myślał, że to jeleń

17-letni Bobby Lane pojechał na polowanie z przyjaciółmi. Lokalna policja poinformowała, że, gdy chłopak znajdował się „w obszarze gęstej roślinności”, przyjaciel Bobby’ego pomylił go z jeleniem i oddał w jego kierunku strzał.



Lane w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie mimo starań lekarzy, zmarł z powodu odniesionych obrażeń.



Jak podaje „New York Post”, śledczy prowadzą działania, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Zbierają dowody, które są niezbędne do zrekonstruowania przebiegu wydarzeń. - Nasz zespół ds. rekonstrukcji bada incydent, tak jak w przypadku śmiertelnego wypadku samochodowego - powiedział rzecznik policji Mark McKinnon. - Dokonają pomiarów, spojrzą na kąty i ustalą, co się stało - dodał.



Hector Romero, który jest odpowiedzialny za śmierć swojego przyjaciela nie usłyszał na razie zarzutów w tej sprawie.

W Internecie zorganizowana została zbiórka pieniędzy ku pamięci Lane'a. "Był bardzo zapalonym myśliwym i rybakiem, który uwielbiał przyrodę” - czytamy na stronie internetowej. „Teraz jego rodzice starają się znaleźć pieniądze na całkowicie nieoczekiwany pogrzeb”.