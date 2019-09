Akcja "Szturm na Strefę 51". Tysiące na pustyni Nevada nie znalazły kosmitów

"Szturm na Strefę 51" ogłoszono na Facebooku. Pomysłodawca akcji Matty Roberts zachęcał, by przyjechać do Nevady, wedrzeć się na teren słynnej bazy wojskowej i zobaczyć kosmitów, których ciała wedle znanej teorii spiskowej miałyby być tam trzymane. "Wszystkich nas nie zatrzymają" - przekonywał.

Zgłoszono też kilka drobnych obrażeń. Jednemu z przybyłych do Rachel musiano udzielić pomocy medycznej z powodu odwodnienia. Szybko wrócił na imprezę.

Choć osoby w kosmicznych kostiumach były zjawiskiem powszechnym, nikt nie doniósł o istnieniu istot pozaziemskich lub UFO.

Jak relacjonuje Associated Press, 25-letni Cyril Soudant z Lille we Francji powiedział przy bramie do zabronionej strefy w Rachel, że jest rozczarowany, że nie widzi więcej ludzi. Francuz nagrał wideo na swój kanał na YouTube, ale zastrzegł, że poczeka jeszcze jedną noc na ostateczną ocenę wydarzenia. - Wszyscy wiemy, że nie możemy przekroczyć bramy. Ale jeśli dziś wieczorem się spotkamy, posłuchamy muzyki, napijemy się piwa, byłby to sukces - zauważył.