USA: Wierni chcieli "wymodlić" homoseksualizm z mężczyzny

W rozmowie z KFOR-TV, filią NBC w Oklahomie Cormie tłumaczył, że poszedł do kościoła pod wpływem nalegań rodziny, która namawiała go do odwiedzenia świątyni odkąd ubiegłej wiosny powiedział bliskim o swoim homoseksualizmie. Ostatecznie 23-latek dał się namówić i - wraz ze swoim partnerem, Garym Garnerem, udał się na mszę do Pierwszego Zboru Bożego w Blackwell 8 września.

- Chciałem pójść do kościoła i sprawić, że mama będzie ze mnie dumna - mówił.

Po mszy pastor, Bill McKissick, zaczął nauczać o homoseksualizmie, a ok. 12 wiernych zgromadziło się wokół pary homoseksualistów - relacjonuje Cormie.

- Przytrzymali mnie, przycisnęli do ziemi, krzyczałem, a oni się nade mną modlili - wspomina Cormie. Dodaje, że krzyczał "litości, litości".

W tym czasie jego partner, Garner, został wypchnięty z kościoła. Kiedy Cormie chciał wyjść został uderzony w twarz i zatrzymany przez wiernych. Po opuszczeniu kościoła mężczyzna złożył zawiadomienie na policji. Komendant lokalnej policji, Dwayne Wood, potwierdził, że policjanci prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Pastor McKissick wydał oświadczenie w sprawie incydentu zapewniając, że w jego kościele nikt nie jest zatrzymywany siłą, a całą sprawę nazwał problemem rodziny, który eskalował.

Jednak Cormie twierdzi, że on i jego partner otrzymują pogróżki od nieznanych im osób, które domagają się, by wycofali zarzuty. Mimo to 23-latek chce, aby cały Zbór został pociągnięty do odpowiedzialności.

- Chcę, aby o sprawie było głośno, ponieważ to naprawdę zasmuciło moje serce - mówi.