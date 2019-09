Chciała spalić listy miłosne od swojego ex. Spaliła mieszkanie

Policja twierdzi, że kobieta do palenia listów użyła palnika na butan. Część płonącej korespondencji pozostawiła na podłodze pokoju i wyszła do innego pomieszczenia, by się zdrzemnąć. Według służb, obudziła się szybko, ale i tak zastała już dywan cały w płomieniach.

