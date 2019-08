Nowa Zelandia: Zakaz pływania z delfinami butlonosymi

Zakaz pływania z delfinami butlonosymi dotyczy organizatorów wycieczek w regionie Bay of Islands, który jest popularny wśród turystów ze względu na ciepły klimat i piękne plaże. Wycieczki w ramach, których pływa się z delfinami w innych częściach kraju wciąż są dozwolone.

Delfiny butlonose wolą pływać w regionach przybrzeżnych, co czyni je wrażliwymi na działalność człowieka. Od 1990 roku ich liczba w Bay of Island spadła o 66 proc. W regionie występuje główna grupa składająca się z 19 delfinów, które regularnie odwiedzają to miejsce. Najnowsze raporty wskazują, że wśród młodych śmiertelność wynosi 75 proc.

Poza zakazem pływania z delfinami butlonosowymi, DoC zastrzegło, że organizatorzy wycieczek mogą pozwalać na interakcje z nimi, ale mogą trwać one jedynie 20 minut. Departament planuje także stworzenie w Bay of Island rezerwatu ssaków morskich.

Przeciwnicy nowych zasad podkreślają, że zakaz będzie miał duży wpływ na liczbę turystów, odwiedzających region.