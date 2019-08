Sędzia pyta o "Wojnę i pokój". "Dlaczego ma pan książkę o wojnie w innym kraju?"

Prokurator, zeznając przed sądem stwierdził, że policja znalazła "obciążające dowody" w domu Gonsalvesa, w tym "książki, płyty CD z budzącymi wątpliwości tytułami".

- Dlaczego miał pan te książki i płyty CD w domu? Czy wyjaśni pan to sądowi? - pytał sędzia. W tym kontekście oprócz "Wojny i pokoju" ("książki o wojnie w innym kraju"), wskazał na płytę zatytułowaną " Rajya Daman Virodhi" ("W proteście przeciwko opresji państwa"). - Tytuł jednoznacznie sugeruje, że jest to coś przeciwko państwu - mówił sędzia.

Policja zarzuca aktywistom, że ci podburzali przedstawicieli najniższych kast (Dalit - dawniej określani jako "niedotykalni" na wiecu 31 grudnia 2017 roku, który zakończył się zamieszkami w czasie których zginęła jedna osoba. Aktywiści są oskarżani o "radykalizowanie młodzieży" i branie udziału w "nielegalnych działaniach", które doprowadziły do aktów przemocy oraz okazywanie "nietolerancji dla obecnego systemu politycznego" w Indiach.

Aresztowanie aktywistów przez wielu zostało potraktowane jako atak na wolność słowa i "polowanie na czarownice" prowadzone wobec tych, którzy sprzeciwiają się rządom nacjonalistycznej BJP.

Internauci w Indiach zareagowali na pytanie sądu umieszczaniem zdjęć posiadanych przez siebie książek ze słowem "wojna w tytule", a także apelami o chowanie książek ponieważ "wasze półki z książkami mogą doprowadzić do skazania was".

The book on my shelf about #WarInAnotherCountry. What’s yours? Leave a name or better a photo of your #subversiveBook whether it’s #WarAndPeace or any other #BhimaKoregaon @BBCIndia pic.twitter.com/5dVhgHOrOg