Apel do rodziców w Finlandii: Nie woźcie dzieci do szkoły

Taskinen radzi, by zachęcać dzieci do chodzenia lub jeżdżenia na rowerze do szkoły wtedy, jeśli szkoła jest blisko, dziecko jest wystarczająco dojrzałe i wielokrotnie pokonywało już bezpiecznie drogę do szkoły z rodzicem. - W ten sposób dziecko uczy się jak obserwować i poruszać się w pobliżu ulicy - dodaje.

Jednak jeśli dziecko musi być wożone do szkoły (np. szkoła znajduje się daleko od domu), Taskinen radzi, by wysadzać je z samochodu kilkaset metrów od budynku szkoły.

- Rodzice niekoniecznie biorą pod uwagę, że do szkoły uczęszczają setki dzieci, a to oznacza setki samochodów na drogach. To duże ryzyko dla każdego dziecka - przekonuje Taskinen.

Z kolei Osmo Korsikko, funkcjonariusz policji z Departamentu Policji Wschodniej Finlandii przypomina kierowcom, że małe dzieci mogą się zachowywać nieprzewidywalnie w pobliżu ulicy.

- Liczba małych użytkowników drogi powinna być brana pod uwagę, szczególnie w pobliżu szkół. Jest tam mnóstwo uczniów klas pierwszych, a dzieci poruszają się jak dzieci. Wciąż nie do końca rozumieją przepisy ruchu drogowego - podkreśla Korsikko.

Taskinen radzi kierowcom, aby uniknąć nerwowości na drogach wychodzili z domu do pracy o 5-10 minut wcześniej.