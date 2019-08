Kuloodporne plecaki hitem sprzedaży w USA po strzelaninach

- Można to przypisać powrotowi do szkoły, ale może mieć to również związek z ostatnimi wydarzeniami - dodał.

Producenci twierdzą, że ich plecaki mogą zatrzymać pociski wystrzeliwane z pistoletów ręcznych. Nie zostały jeszcze przez amerykańskie władze. Plecami można bez problemu kupić w internecie, są dostępne w niektórych sklepach, takich jak Walmart.

Przeciwnicy twierdzą, że producenci chcą czerpać zyski z tragedii i wykorzystują lęk rodziców. Wysoka cena, przekraczająca często ponad 100 dolarów, powoduje, że nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić na taki zakup.

- Byłabym w stanie przeznaczyć tyle pieniędzy. Ale czy mam? Nie, nie mam - mówi Marisol Rodriguez. - Czy jestem skłonna pracować po godzinach, aby zrobić to, co muszę zrobić jako matka, aby chronić swoje dziecko? Jestem - dodała.

Na początku sierpnia 31 osób zginęło w dwóch strzelaninach w El Paso w Teksasie i Dayton w stanie Ohio. Tylko w zeszłym roku w strzelaninach w szkołach zginęło 61 osób.