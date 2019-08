Pruszków: Zaatakowali nożem taksówkarza. Nastolatkowie zatrzymani

17-letni Kasper K. i 16-letnia Ewelina Julia C. zamówili kurs z Warszawy do Pruszkowa. Gdy kierowca dojechał na miejsce, poinformował nastolatków, że do zapłaty jest 78 złotych. Chłopak zapytał taksówkarza, czy będzie w stanie wydać ze 100 złotych. Gdy mężczyzna sięgał po pieniądze, przy jego szyi znalazł się nóż.

