Kilkadziesiąt omdleń na zlocie harcerzy ZHR

"W odniesieniu do pojawiających się informacji medialnych na temat omdleń w obozie Zlotu Trzydziestolecia ZHR – informujemy, że w trakcie apelu doszło do ok. 60 przypadków zasłabnięć lub pogorszenia samopoczucia" - podały służby prasowe ZHR - "Wszystkie osoby, które źle się poczuły trafiły do prowadzonego na miejscu Zlotu szpitala polowego, w którym na dyżuruje ponad 90 lekarzy, ratowników, ratowników medycznych".

