Chciała dotrzeć do "magicznego autobusu". W drodze zmarła

Małżeństwo zdecydowało się wybrać w podróż, aby zobaczyć słynny obiekt, jakim jest Fairbanks Bus 142, który utrwalony został w filmie "Into the Wild” opartym na prawdziwej historii Chrisa McCandlessa, studenta, który zainspirowany między innymi książkami Henry'ego Davida Thoreau zdecydował, że porzuci dotychczasowe życie i samotnie zaszyje się w głuszy.

Niestety, McCandless nie był dobrze przygotowany do życia w odosobnieniu. W lipcu 1992 roku, po dwóch miesiącach samotności i mieszania w „magicznym autobusie”, starał się wrócić do cywilizacji. Ze względu na wysoki stan rzeki Teklanika, nie mógł się przez nią przeprawić. Choć kilkaset metrów w dół rzeki istniał prosty sposób przekroczenia jej, McCandless posiadał jedynie prostą mapę skradzioną ze stacji benzynowej i nie wiedział o istnieniu stacji pomiarowej Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego, która byłaby zaznaczona na mapie topograficznej. Brzegi Teklaniki spina tam stalowa lina, która pozwalała naukowcom mierzyć sezonowe wahania poziomu wody. Stacja była jednak niewidoczna z poziomu miejsca, gdzie stał Chris. Wrócił do autobusu, gdzie nie mogąc znaleźć pożywienia, zmarł z głodu około dwa miesiące później. Był wówczas w tym samym wieku, co Maikamava. 6 września trzy niezależne grupy znalazły na drzwiach autobusu kartkę z napisem: „S.O.S. Potrzebuję pomocy. Jestem ranny, bliski śmierci i za słaby, żeby się stąd wydostać. Jestem zupełnie sam, to nie są żarty. Na miłość boską, pozostańcie tutaj, żeby mnie ratować. Wyszedłem zbierać jagody w pobliżu i wrócę wieczorem. Dziękuję, Chris McCandless Sierpień?”. Jego ciało znaleziono w śpiworze wewnątrz autobusu. Ważyło zaledwie 30 kg. McCandless Leżał martwy przez 19 dni, 112 dni po wejściu w dzicz. Oficjalną przyczyną zgonu było zagłodzenie.

Christopher McCandless stał się ikoną amerykańskiej popkultury. Co roku do miejsca jego śmierci wybierają się ludzie zafascynowani jego podejściem do życia.