Whirlpool wycofuje z rynku suszarki. Usterka może wywołać pożar

Pierwsza awaria wyszła na jaw w listopadzie 2015 roku. Okazało się, że elementy grzewcze mogą wywołać pożar po zetknięciu z nadmiarem włókna. Początkowo firma nie zdecydowała się na wycofanie produktu. Zamiast tego poinformowano klientów, by nie uruchamiali urządzeń, jeśli później nie będą w stanie kontrolować ich stanu.

Wiceszef Whirlpool przeprosił w poniedziałek klientów.- Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem i rozwiązanie problemu z naszymi suszarkami było jednym z największych wyzwań, przed którymi kiedykolwiek stanęliśmy - przekazał Jeff Noel.

"Doceniamy naszych klientów bardziej niż cokolwiek innego i zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy wielu z Was. Zasłużyliście na więcej i za to przepraszamy Was wszystkich" - dodał.

Klienci, którzy kupili wadliwe produkty mogą liczyć na wymianę, przeróbkę lub zwrot kosztów z uwzględnieniem wieku produktów.