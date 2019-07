Winnicki o LGBT: Łamanie konstytucji i prawa naturalnego

- Trzeba zwrócić uwagę na to, że w ten weekend w Białymstoku odbyło się mnóstwo inicjatyw, które w sposób bardzo pozytywny, ale nade wszystko stanowczy, odpowiedziały jasno i zdecydowanie: „Stop promowaniu zachowań dewiacyjnych”. Zatem postawa podlaskiego społeczeństwa jest dla nas godnym do naśladowania przykładem - ocenił w rozmowie z Radiem Maryja poseł Robert Winnicki.

- To, co odbywa się od dłuższego czasu w Polsce - w mediach, na ulicach i niestety też w szkołach i na uczelniach - to jest tak naprawdę łamanie konstytucji. Nade wszystko jest to jednak łamanie prawa naturalnego i promowanie specyficznych upodobań seksualnych, próba podniesienia ich do rangi normy, która powinna być nie tylko akceptowana i tolerowana, ale wręcz afirmowana w przestrzeni publicznej - stwierdził lider Ruchu Narodowego.

Dodał, że "to jest ta ślepa uliczka, w którą niestety podążył Zachód i przed którą musimy się w Polsce bronić". - Jako Ruch Narodowy i Konfederacja od lat apelujemy do rządzących, ażeby przyjęli odpowiednie ustawodawstwo, które zabraniałoby promowania specyficznych upodobań seksualnych w przestrzeni publicznej, szerzenia agendy ideologii LGBT. Niestety nie spotyka się to z żadnym odzewem - mówił Winnicki. Jego zdaniem "jeśli nie zaczniemy chronić prawnie w przestrzeni publicznej przed takimi akcjami, to wkrótce zobaczymy jak cała przestrzeń publiczna zacznie być zdominowana przez tę agresywną ideologię marksizmu kulturowego". - Trzeba przyjąć ustawodawstwo chroniące zwłaszcza dzieci i młodzież w przestrzeni publicznej przed byciem narażonym na propagandę tęczowych ruchów - ocenił poseł, który do Sejmu dostał się z list Kukiz'15.