W Japonii ubywa Japończyków, przybywa obcokrajowców

Jak ujawniło japońskie MSW, w ciągu dwunastu miesięcy do 1 stycznia 2019 r. liczba Japończyków zmniejszyła się o ponad 433 tysiące i wynosi 124,77 mln. Oznacza to spadek o 0,35 proc. rok do roku - największy, odkąd prowadzi się tę statystykę.

Największe spadki liczby ludności miały miejsce w prefekturze Akita (1,48 proc. w ciągu roku), Aomori (1,28 proc.) i Iwate (1,17 proc.).

Japoński resort spraw wewnętrznych poinformował, że liczba mieszkańców spadła w 1499 z 1747 miast w kraju.

O 6,79 proc. do rekordowo wysokiego poziomu 2,66 mln wzrosła liczba mieszkających w Japonii obcokrajowców. Tu wzrost odnotowano we wszystkich 47 prefekturach. Władze przewidują, że po wprowadzeniu ułatwień wizowych liczba obcokrajowców w Japonii będzie nadal rosnąć. Ma to rozwiązać problem braku rąk do pracy w wielu dziedzinach gospodarki.