Wielka Brytania: Znana youtuberka zginęła na elektrycznej hulajnodze

„To straszna wiadomość do przekazania na Instagramie, ale wiemy, że wielu z was spodziewało się zobaczyć Emily dzisiaj i jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z wami wszystkimi jednocześnie” - czytamy we wpisie opublikowanym przez rodzinę kobiety. „Wczoraj Emily uczestniczyła w wypadku i zmarła. Wszyscy ją kochaliśmy i nigdy nie zostanie zapomniana” - dodano w poście.

Hartridge miała ponad 340 tys. subskrybentów na swoim kanale na YouTube i 44 tys. osób obserwujących ją na Instagramie, gdzie pisała o zdrowiu psychicznym i utrzymaniu formy.

Jak informuje Sky News, policja nie informuje oficjalnie, że to Hartridge zginęła w wypadku, do którego doszło w piątek rano w południowo-zachodnim Londynie. Podała tylko, że na miejscu zdarzenia stwierdzono śmierć ok. 30-letniej ofiary. Uważa się, że jest to pierwsza w Wielkiej Brytanii ofiara śmiertelna wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi.

Hulajnogi z silnikami elektrycznymi są zakazane na publicznych drogach i chodnikach w Wielkiej Brytanii.