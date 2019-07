Naczelny rabin Polski przeszedł przez płot. Izraelskie media: to szokujące

W poniedziałek zamaskowani ochroniarze zagrodzili wejście do synagogi i nie wpuścili chcących się pomodlić osób. Doszło do przepychanek. W środę przed budynkiem demonstrowali przeciwnicy decyzji Jakubowicza.

W czwartek do zebranych pod synagogą dołączył naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Wraz z dyrektorem Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie Jonathanem Ornsteinem próbował dostać się do wnętrza synagogi, przechodząc przez ogrodzenie. Obaj mężczyźni zostali wylegitymowani przez policjantów.

Opisując zdarzenie, "Times of Israel" nazwał zachowanie naczelnego rabina Polski "niecodziennym incydentem". Z kolei "The Jerusalem Post" oceniło, że sytuacja, gdy naczelny rabin kraju nie może wejść do synagogi jest "szokująca".